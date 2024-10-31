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«جبران» يُسلم عقود عمل لشباب من ذوي الهمم بجنوب سيناء - أخبار كلمتك

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«جبران» يُسلم عقود عمل لشباب من ذوي الهمم بجنوب سيناء - أخبار كلمتك

«جبران» يُسلم عقود عمل لشباب من ذوي الهمم بجنوب سيناء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:10 مساءً - سَلَّم وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، 70 عقدا من أصل 195 عقد عمل للشباب، منها 45 عقدًا لذوي همم، من أبناء محافظة جنوب سيناء، يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشاب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شهد الوزير ختام فعاليات مبادرة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عددٍ من الشركات والفنادق، التي تعمل في مجال السياحة.

وشهدت فعاليات توقيع بروتوكول - كذلك - تعاون بين مديرية العمل بجنوب سيناء وشركة "ساكنافتا" للخدمات في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأكد الوزير - خلال هذه الفعاليات - على جهود الوزارة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بتطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

من جانبها، أشارت مدير مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء وفاء نجاح، إلى تكثيف جهود المديرية في تنفيذ خطط الوزارة، بالتعاون مع شركاء العمل لتوفير فرص العمل وتدريب الشباب على المهن التي تحتاجها المحافظة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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