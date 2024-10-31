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وزير الأوقاف: العالم الأزهري يجب أن يكون متبحراً في علوم اللغة العربية - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف: العالم الأزهري يجب أن يكون متبحراً في علوم اللغة العربية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: العالم الأزهري يجب أن يكون متبحراً في علوم اللغة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:53 مساءً - طالب وزير الأوقاف أسامة الأزهري، من الباحثين الاجتهاد في العلم بكل ما في وسعهم لخدمة الدين والوطن على أرقى وجه يليق بورثة الأنبياء، مشددا على أهمية العناية بدراسة اللغة العربية وعلومها.

وأكد الأزهري - خلال مشاركته بمناقشة رسالة ماجستير مقدمة من الباحث أحمد زغلول نجاتي محمد، بعنوان: "الأحاديث والآثار الواردة في كتاب أسد الغابة لابن الأثير الجزري المتوفي سنة 630 هجريا - أن العالم الأزهري يجب أن يكون متبحراً في علوم اللغة، وأن يكون لغويًا، فالنحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة هي الصلب والمرجع لكل عالم أزهري، وكل العلوم من حديث وتفسير وعلم الأصول وعلم الكلام وغيرها تأتي بعد اللغة.

وفي ختام المناقشة، أهدى الأستاذ الدكتور حسين محمد إبراهيم بدوية، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق درع كلية أصول الدين والدعوة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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