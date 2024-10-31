وزير الأوقاف: العالم الأزهري يجب أن يكون متبحراً في علوم اللغة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:53 مساءً - طالب وزير الأوقاف أسامة الأزهري، من الباحثين الاجتهاد في العلم بكل ما في وسعهم لخدمة الدين والوطن على أرقى وجه يليق بورثة الأنبياء، مشددا على أهمية العناية بدراسة اللغة العربية وعلومها.

وأكد الأزهري - خلال مشاركته بمناقشة رسالة ماجستير مقدمة من الباحث أحمد زغلول نجاتي محمد، بعنوان: "الأحاديث والآثار الواردة في كتاب أسد الغابة لابن الأثير الجزري المتوفي سنة 630 هجريا - أن العالم الأزهري يجب أن يكون متبحراً في علوم اللغة، وأن يكون لغويًا، فالنحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة هي الصلب والمرجع لكل عالم أزهري، وكل العلوم من حديث وتفسير وعلم الأصول وعلم الكلام وغيرها تأتي بعد اللغة.

وفي ختام المناقشة، أهدى الأستاذ الدكتور حسين محمد إبراهيم بدوية، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق درع كلية أصول الدين والدعوة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.