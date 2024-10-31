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حملة 100 يوم صحة: تقديم 144 مليون خدمة مجانية - أخبار كلمتك

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حملة 100 يوم صحة: تقديم 144 مليون خدمة مجانية - أخبار كلمتك

حملة 100 يوم صحة: تقديم 144 مليون خدمة مجانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:42 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 144 مليونا و451 ألفًا و163 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 30 أكتوبر، وفي إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

حملة 100 يوم صحة» قدمت 555 ألفًا و352 خدمة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و668 ألفا و905 خدمات، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة 100 يوم صحة» قدمت 555 ألفًا و352 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت 370 ألفًا و386 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 105 آلاف و73 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 70 ألفًا و274 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و713 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 42 ألفا و97 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 83 ألفًا و229 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 230 ألفا و311 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و333 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 9 آلاف و797 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2859 عمليات، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 44 ألفا و896 خدمات.

فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ56 ألفا و585 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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