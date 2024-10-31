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التوقيت الشتوي، النقل تعلن مواعيد خطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT - أخبار كلمتك

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التوقيت الشتوي، النقل تعلن مواعيد خطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT - أخبار كلمتك

التوقيت الشتوي، النقل تعلن مواعيد خطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي بعد منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024


حيث ستكون مواعيد قيام خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف كالتالي:


أولًا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة


- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية (حلوان- المرج الجديدة - شبرا- المنيب) الساعة 5:15 ص
- قيام آخر قطار من المرج وحلوان 11:40 م
- قيام آخر قطار من شبرا   11:55 م
- قيام آخر قطار من المنيب 12:05 ص
- قيام آخر قطار من محور روض الفرج 11:55 م
- قيام آخر قطار من عدلي منصور 11:29 م
- قيام آخر قطار من جامعة القاهرة 11:52 م
-ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر والخطين الثاني والثالث بالعتبة الساعة 12:00 ص 
-ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 م
-يتم تقابل آخر قطارات بالخطين الأول والثاني بمحطة السادات الساعة 12:25 ص
- يبدأ العمل بالخط الأخضر الثالث الساعة 5 ص وينتهي الساعة 12 ص

ثانيًا: القطار الكهربائي الخفيف LRT 


يبدأ العمل بالقطار الكهربائي الخفيف  LRT  الساعة 6 صباحًا وينتهي العمل الساعة 11 مساءً
-قيام أول قطار من عدلي منصور: 6:00 صباحًا
-قيام أول قطار من الفنون والثقافة: 6:05 صباحًا 
-قيام أول قطار من مدينة المعرفة: 6:56 صباحًا 
-قيام آخر قطار من عدلي منصور: 10:30 مساءً
-قيام آخر قطار من الفنون والثقافة: 10:05 مساءً 
-قيام آخر قطار من مدينة المعرفة: 10:10 مساءً

وأشار البيان إلى توجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT  لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل وتواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان المستمر على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام، واستعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات  لجمهور الركاب.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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