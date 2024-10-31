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رابط الاستعلام عن نتيجة المقبولين مبدئيا لوظائف الهيئة القومية للبريد - أخبار كلمتك

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رابط الاستعلام عن نتيجة المقبولين مبدئيا لوظائف الهيئة القومية للبريد - أخبار كلمتك

رابط الاستعلام عن نتيجة المقبولين مبدئيا لوظائف الهيئة القومية للبريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:09 مساءً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية 

 

 
ومن المقرر أن يعلن الجهاز لاحقًا عن موعد ومكان الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا لخوض الامتحان.


ويهيب الجهاز  بالمتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث ينشر الجهاز كافة الاخبار المتعلقة بمسابقات التوظف الحكومي أولا بأول.
من الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين في المسابقة التي أعلن عنها الجهاز مطلع العام الحالي 2024 بلغ 260750 متقدم، انطبقت شروط خوض المسابقة على ٢٣٤٠٤٥ متقدمًا، بينما لم تنطبق الشروط على ٢٦٧٠٥ متقدمين، بنسبة قبول بلغت حوالي ٨٩.٧٦٪.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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