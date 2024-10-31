رابط الاستعلام عن نتيجة المقبولين مبدئيا لوظائف الهيئة القومية للبريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:09 مساءً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية



ومن المقرر أن يعلن الجهاز لاحقًا عن موعد ومكان الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا لخوض الامتحان.



ويهيب الجهاز بالمتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث ينشر الجهاز كافة الاخبار المتعلقة بمسابقات التوظف الحكومي أولا بأول.

من الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين في المسابقة التي أعلن عنها الجهاز مطلع العام الحالي 2024 بلغ 260750 متقدم، انطبقت شروط خوض المسابقة على ٢٣٤٠٤٥ متقدمًا، بينما لم تنطبق الشروط على ٢٦٧٠٥ متقدمين، بنسبة قبول بلغت حوالي ٨٩.٧٦٪.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.