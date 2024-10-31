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وزير الصحة يبحث مع مسئول رفيع بالبنك الدولي تعزيز التعاون في ملف التنمية البشرية - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يبحث مع مسئول رفيع بالبنك الدولي تعزيز التعاون في ملف التنمية البشرية - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث مع مسئول رفيع بالبنك الدولي تعزيز التعاون في ملف التنمية البشرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:22 مساءً - عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع السفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الدولي، لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين لتطوير خطط العمل بملف التنمية البشرية، وخدمات الرعاية الصحية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، إن الاجتماع تطرق إلى تعزيز التعاون بملف التنمية البشرية من خلال بحث توفير آليات تستهدف تطوير مهارات وقدرات الأفراد، وذلك بالتعاون مع الجهات والوزرات المنوطة كـ (التربية والتعليم الفني، التعليم العالي، العمل)، وتبني أفكار حديثة طويلة الأمد تستهدف تطوير آليات العمل للمنظومة التعليمية والبرامج والمناهج التعليمية، وفقًا لاستراتيجيات عالمية، والمساهمة في تخريج دفعات تتميز بالجودة والمهارة إلى سوق العمل، وزيادة الإنتاجية، ودفع عجلة الاقتصاد.

واستعرض نائب رئيس الوزراء، جهود وإنجازات الدولة المصرية بملف القضاء على مرض الملاريا، وحصولها على الإشهاد الدولي من قِبل منظمة الصحة العالمية في شهر أكتوبر 2024، حيث بحث التعاون بتوفير أدوات الدعم اللازمة للاستفادة من الخبرات المصرية وحصولها على الريادة في مساعدة دول القارة الإفريقية في التصدي ومكافحة مرض الملاريا، بإعتباره من اهم الأمراض التى تواجه بعض الدول الإفريقية.

وشهد الاجتماع، استعراض المشروعات الصحية الناجحة وبحث أوجه التعاون لتحقيق أقصى استفادة منها، بالإضافة إلى التعاون بملف الأورام السرطانية، ومبادرات الصحة العامة، كما أكد نائب رئيس الوزراء، أهمية التوسع بمشروع زراعة النخاع بمصر، وبحث التعاون مع البنك الدولي في تقديم أدوات الدعم المتطورة لنجاح هذا المشروع الصحي، كما تطرق الإجتماع إلى التعاون بملف تغيير المناخ.

وتحدث "عبد الغفار" أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون بتقديم خدمات صحية للأسر ضمن مشروع "تكافل وكرامة"، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي، فضلًا عن التعاون بملف تقديم الإغاثات الطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وكذلك الإتفاق حول تنفيذ آليات متطورة تستهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

حضر الاجتماع: الدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزاتي مديرة الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي بالوزارة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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