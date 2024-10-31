التنمية المحلية: احتفالية «يوم المدن العالمي» تؤكد على دور مصر الريادي إقليميا ودوليا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:22 مساءً - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن احتفالية يوم المدن العالمي بالإسكندرية، اليوم الخنيس، تؤكد على الدور الريادي الذي تقوم به الدولة المصرية سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي.

وأوضح الدكتور قاسم - في مداخلة هاتفية لقناة النيل الإخبارية اليوم /الخميس/ - "أن التنمية الحضارية الشاملة التي قامت بها الدولة المصرية من إنشاء العديد من المدن الجديدة تعمل وتعتمد على الطاقة المتجددة والنظيفة والنقل النظيف، ومنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والتي تتبناها الدولة المصرية يؤكد على أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الخضراء من أجل مناخ أفضل ومواجهة التحديات البيئية التي يعيشها العالم في السنوات الأخيرة"، مشددا على أهمية الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية التي تقوم على ربط عملية التخطيط والتمويل بالمشروعات الخضراء.

وأضاف أن هناك خطة لحماية شواطئ المحافظات المصرية بدءا من بورسعيد وصولا الى مرسى مطروح، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين وزارات الدولة المصرية والـ 6 محافظات الساحلية، بالإضافة، الى المشروع المهم والمتعلق بمياه الصرف وكيفية الإستفادة من مياه الأمطار وهو مشروع تم البدء به بخطة عاجلة منذ العام الماضي ونستمر في العمل عليه.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية من المحافظات التي اعتمدت على منظومة النقل النظيف، بالإضافة الى خطة وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بتحويل وسائل المواصلات، التي مازالت تستخدم السولار، إلى الغاز الطبيعي، مبينا أن كل تلك الإجراءات تعمل على تخفيف انبعاثات الكربون وبالتالي تقليل فرص الاحتباس الحراري وحماية الشواطئ المصرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شهد اليوم فعاليات احتفالية "يوم المدن العالمي"، التي تقام بمدينة الإسكندرية، ضمن استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بمدينة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.