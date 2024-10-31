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وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس الحوامدية (صور) - أخبار كلمتك

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وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس الحوامدية (صور) - أخبار كلمتك

وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس الحوامدية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - قامت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية موسعة لعدد من مدارس إدارة الحوامدية التعليمية.

وشملت الزيارة مدارس الحوامدية الإعدادية بنات، وشركة السكر الإعدادية المشتركة، وشركة السكر الابتدائية، وأم خنان الثانوية المشتركة، وأم خنان الإعدادية بنين، والشهيد محمد راشد سعد راشد الابتدائية المشتركة، والشيخ عثمان للتعليم الأساسي.

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وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الجيزة، ووكيل الوزارة، بهدف التأكد من انتظام الدراسة وتطبيق الخطط الدراسية، والوقوف على احتياجات الطلاب والمعلمين وتقديم الدعم اللازم لهم، وتقييم جودة الخدمات المقدمة في المدارس من حيث النظافة والصيانة والتجهيزات.
 

وخلال الزيارة، حرصت وكيلة المديرية على حضور طابور الصباح للاطلاع على الانضباط المدرسي وحماس الطلاب، وتفقد الفصول الدراسية للتأكد من جودة العملية التعليمية ومستوى الطلاب، ومراجعة سجلات التكليفات وشئون الطلاب للتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين.

كما تم التأكيد على تطبيق التعليمات الوزارية مثل توزيع الإشراف وتقليل كثافة الطلاب.

وأكدت سمية الخطيب أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، والعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي في جميع المدارس.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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