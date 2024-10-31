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حالة الطقس.. «الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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حالة الطقس.. «الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

حالة الطقس.. «الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:05 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الجمعة 1 نوفمبر 2024، حتى يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس غدا الجمعة 1 نوفمبر 2024

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً، على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية).

وأشارت هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً، على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من (المنوفية - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية).

حالة الطقس

ولفتت «الأرصاد» إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء، على مناطق من القاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية).

حالة الطقس يومي السبت والأحد 2 و3 نوفمبر

وبينت حالة الطقس يومي السبت والأحد، حيث تسقط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا، على مناطق من محافظة مطروح، تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

سقوط أمطار

حالة الطقس من الإثنين 4 نوفمبر إلى الأربعاء 6 نوفمبر 2024

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة من الإثنين إلى الأربعاء، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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