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جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي في مطار شرم الشيخ الدولي - أخبار كلمتك

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جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي في مطار شرم الشيخ الدولي - أخبار كلمتك

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي في مطار شرم الشيخ الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:05 مساءً - قامت اللجنة العليا للأمن برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وممثلي كافة الجهات المعنية بجولة تفقدية في مطار شرم الشيخ الدولي.

وخلال الجولة في مطار شرم الشيخ الدولي، كان فى استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير المطار، تم الإطلاع على انسيابيه الحركة داخل المطار، وتم التركيز على تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة، وكذلك متابعة سير حركة الركاب والحركة الجوية وعمليات التأمين، بالإضافة إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للركاب داخل صالات السفر والوصول وبجميع المناطق الخدمية.

هذا وقد شملت الزيارة تفقد الأسوار حول المطار ومبنى الركاب رقم (1) وصالتى السفر والوصول الدولي والداخلي ومبنى الركاب رقم (2) بصالتى السفر والوصول الدولى والداخلي، وكذا الاستراحات والكافيتريات ومنطقة الأسواق الحرة والجوازات والجمارك والكاترينج والأرصاد الجوية وبرج المراقبة ومركز المعلومات والغرفة الأمنية (منظومة كاميرات المراقبة)، ومنطقة سيور الحقائب، هذا إلى جانب الإطمئنان على انتظامية الحركة خلال مرحلتي السفر والوصول، وبوابات المطار.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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