قبل عودة التوقيت الشتوي، الوقت اللازم لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الطائرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - أعلنت مصر للطيران، أن إقلاع رحلاتها المغادرة من مطارات جمهورية مصر العربية سيكون طبقًا للتوقيت الشتوي، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024.

وطالبت الشركة عملاءها بالحضور إلى صالات السفر بالمطار قبل موعد الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر.

وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على الأرقام التالية:

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران.

الوقت اللازم لإنهاء إجراءات السفر بالمطار

الرحلات الدولية: ضرورة التواجد بالمطار 4 ساعات قبل موعد الإقلاع المحدد على التذكرة، علمًا بأنه يتم غلق الكاونتر قبل 60 دقيقة من وقت الإقلاع المحدد.

الرحلات الداخلية: ضرورة التواجد في المطار 2hrs و30 دقيقة قبل موعد الإقلاع المحدد على التذكرة، علمًا بأنه يتم غلق الكاونتر قبل 30 دقيقة من وقت الإقلاع المحدد.

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