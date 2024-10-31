«توجيهات مهمة وقرارات حاسمة».. تفاصيل جولة وكيل تعليم الجيزة في العجوزة والدقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:56 مساءً - أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية في إدارتي العجوزة والدقي، والانضباط وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

وشملت الجولة زيارة لمدرستي جمال عبد الناصر الإعدادية بنات، وجمال عبد الناصر الثانوية بنات، وجمال عبد الناصر التجريبية التابعة لإدارة الدقي التعليمية، حيث اطمأن على نظافة المدرسة وجاهزيتها لاستقبال اليوم الدراسي، وحضر طابور الصباح في مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات، معربًا عن تقديره لمدير المدرسة الدكتور هشام أحمد علي حسن، وأشاد باجتهاده وانضباطه وحرصه على نظافة المدرسة، وقرر تكريمه تقديرًا لإخلاصه.

وتابع عطية، زيارته متوجهاً إلى مدرسة الروضة ومدرسة النصر الابتدائية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، حيث حرص على متابعة الفصول الدراسية والوقوف على مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، والاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية.

كما تابع كثافة الطلاب داخل الفصول، وتأكد من عدم وجود نقص في أعداد المعلمين، وأشاد بالنظافة العامة في المدارس والمعامل ودورات المياه والفناء.

وأكد وكيل تعليم الجيزة، ضرورة الحفاظ على النظافة اليومية في الفصول ودورات المياه وتعقيمها بانتظام لضمان صحة الطلاب وسلامتهم، مشددًا على أهمية حصر نسب الغياب وتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز، وضرورة تفعيل الإشراف اليومي في أوقات الفسحة وصعود ونزول الطلاب من السلالم.

كما وجه وكيل التعليم بالجيزة، تعليماته بضرورة عدم ترك أي فصل دون معلم، والتأكد من مطابقة جدول الحصص بالواقع داخل الفصول، وأوصى بمتابعة الطلاب الضعاف خاصة في المرحلة الابتدائية، ووضع خطة علاجية لهم، على أن يتم موافاة المديرية بتلك الخطة لضمان تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.