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مصر والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في الزراعة والتموين - أخبار كلمتك

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مصر والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في الزراعة والتموين - أخبار كلمتك

مصر والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في الزراعة والتموين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:40 مساءً - اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع المهندس خالد الحنيفات، رئيس مجلس الأمن الغذائي وزير الزراعة الأردني، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزراء الثلاثة، خلال الاجتماع، تاريخ وعمق العلاقات بين مصر والأردن على مر العصور مؤكدين على قوة ومتانة العلاقة الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والأردني.

من جهته، أكد وزير الزراعة، أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا، خاصة في مجال تحديث وتطوير أنظمة الري، فضلًا عن تطوير إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية واستنباط الأصناف الجديدة المحسنة، وتبادل البحوث والدراسات الزراعية، وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتطوير تقنيات الري وتطوير المشروعات الزراعية المستدامة، والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحسين الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن زيادة حجم التبادل التجاري في المنتجات الزراعية بما يساهم في تنويع الصادرات.

وأشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين، إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤكدا على أهمية العمل على تعزيز أوجه التعاون وفتح المجال لشراكات جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد القومي فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري في السلع الغذائية.

كما لفت فاروق، إلى تطلعه لزيادة الاستثمار المشترك بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة مع وجود فرص استثمارية كبيرة في مشروعات قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية ومجال الصوامع والتخزين.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش انعقاد فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمقام بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان خلال يومي 30 - 31 أكتوبر 2024 بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالدول العربية فضلا عن ممثلين لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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