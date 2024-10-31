«بداية جديدة لبناء الإنسان».. مبادرة رئاسية شاملة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية في المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:40 مساءً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن أهداف مبادرة «بداية» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أهداف المبادرة وما تقدمه الفرق الطبية من خدمات لمبادرة 100 يوم صحة» للمواطنين بمختلف محافظات مصر، ومبادرة «انزل واكشف واطمن على صحتك بالمجان».

وأضاف عبد الغفار، خلال اللقاء الذى عقد بمقر الأمانة العامة للمبادرة الرئاسية: أن المبادرة تتضمن أيضا الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية حفاظا من الدولة على صحة وسلامة الطلاب بالإضافة لمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي وعمل الحملات التوعوية لمعرفة الأعراض وأسباب الإصابة بأورام الثدي.

وتحدثت الكاتبة نشوى الحوفي، عضو المجلس القومي للمرأة، عن المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى بناء إنسان متكامل ومتمتع بكافة حقوقه التي تكفلها له الدولة من تعليم وصحة وثقافة ورياضة وتكنولوجيا لمواكبة آليات العصرـ كي تصبح لديه مهارات متعددة.

وأضافت نشوى الحوفي، أنها بالفعل بداية جديده لبناء الإنسان المصري، وتقديم كافة البرامج المتنوعة للفئات العمرية المختلفة، من سن عام حتى 65 عاما، للارتقاء بمستوى المواطن المصري، من خلال مشاركة جميع الوزارات المعنية والأزهر الشريف، والكنيسة.

وأشار الدكتور أيمن حسونة، مدرب واستشاري تنمية بشرية، عن تعزيز دور المرأة من خلال مبادرة «بداية»، من خلال محور التمكين الاقتصادى والاجتماعي من خلال برامج الشمول المالي المتمثلة في ريادة الأعمال والتثقيف المالي والتدريبات الحرفية والمهنية لتطوير مهارات المرأة للدخول في سوق العمل بالإضافة إلى المحاور الأخرى المتمثلة في محور الحماية ومحور التوعية المجتمعية والصحية.

يذكر أن اللقاء ضم لفيفا من الرائدات الريفيات والميسرات والواعظات، من القاهرة الكبرى والمنوفية والبحيرة وحضر من فرع الجيزة (الدكتورة آمال عثمان مقرر مناوب، والدكتورة عفاف أحمد مقرر مناوب، وتغريد شمس عضوة الفرع)