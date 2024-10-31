وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

«بداية جديدة لبناء الإنسان».. مبادرة رئاسية شاملة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية في المحافظات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«بداية جديدة لبناء الإنسان».. مبادرة رئاسية شاملة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية في المحافظات - أخبار كلمتك

«بداية جديدة لبناء الإنسان».. مبادرة رئاسية شاملة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية في المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:40 مساءً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن أهداف مبادرة «بداية» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أهداف المبادرة وما تقدمه الفرق الطبية من خدمات لمبادرة 100 يوم صحة» للمواطنين بمختلف محافظات مصر، ومبادرة «انزل واكشف واطمن على صحتك بالمجان».

وأضاف عبد الغفار، خلال اللقاء الذى عقد بمقر الأمانة العامة للمبادرة الرئاسية: أن المبادرة تتضمن أيضا الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية حفاظا من الدولة على صحة وسلامة الطلاب بالإضافة لمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي وعمل الحملات التوعوية لمعرفة الأعراض وأسباب الإصابة بأورام الثدي.

وتحدثت الكاتبة نشوى الحوفي، عضو المجلس القومي للمرأة، عن المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى بناء إنسان متكامل ومتمتع بكافة حقوقه التي تكفلها له الدولة من تعليم وصحة وثقافة ورياضة وتكنولوجيا لمواكبة آليات العصرـ كي تصبح لديه مهارات متعددة.

وأضافت نشوى الحوفي، أنها بالفعل بداية جديده لبناء الإنسان المصري، وتقديم كافة البرامج المتنوعة للفئات العمرية المختلفة، من سن عام حتى 65 عاما، للارتقاء بمستوى المواطن المصري، من خلال مشاركة جميع الوزارات المعنية والأزهر الشريف، والكنيسة.

وأشار الدكتور أيمن حسونة، مدرب واستشاري تنمية بشرية، عن تعزيز دور المرأة من خلال مبادرة «بداية»، من خلال محور التمكين الاقتصادى والاجتماعي من خلال برامج الشمول المالي المتمثلة في ريادة الأعمال والتثقيف المالي والتدريبات الحرفية والمهنية لتطوير مهارات المرأة للدخول في سوق العمل بالإضافة إلى المحاور الأخرى المتمثلة في محور الحماية ومحور التوعية المجتمعية والصحية.

يذكر أن اللقاء ضم لفيفا من الرائدات الريفيات والميسرات والواعظات، من القاهرة الكبرى والمنوفية والبحيرة وحضر من فرع الجيزة (الدكتورة آمال عثمان مقرر مناوب، والدكتورة عفاف أحمد مقرر مناوب، وتغريد شمس عضوة الفرع)

اقرأ أيضاً
«حماة الوطن»: مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري

حزب الاتحاد: مبادرة بداية أحد أجنحة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

ضمن مبادرة بداية.. «العدل» تدفع بسيارات توثيق متنقلة للأماكن الأكثر ازدحاما

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق