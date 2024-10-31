جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:39 مساءً - تمكن رجال الجمارك بـمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

جهود جمارك مطار الغردقة الدولي

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا اشتبه عادل قرني مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصرى الجنسية.

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة «X-ray» بمعرفة محمد جامع تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وقام مهند سامى نائب مدير الإدارة، بتكليف محمد عبد الحليم ومحمد عبد الباسط مأموري الجمرك، تحت إشراف محمود عبد الرافع رئيس القسم، بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، حيث تبين وجود كمية من جوهر الحشيش ونبات الماريجوانا المخدر مخبأة في ملابسه الشخصية.

إحباط تهريب المواد المخدرة

وقام بالجرد والتحريز محمود جمال في حضور أحمد طايع من الأمن الجمركي تحت إشراف عبدالمحسن الشعيني مدير إدارة الأمن الجمركي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية والتنسيق مع د. سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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