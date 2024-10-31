وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

من المزارع للمستهلك مباشرة، مدبولي يتفقد سوق اليوم الواحد بمحطة الرمل بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
من المزارع للمستهلك مباشرة، مدبولي يتفقد سوق اليوم الواحد بمحطة الرمل بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

من المزارع للمستهلك مباشرة، مدبولي يتفقد سوق اليوم الواحد بمحطة الرمل بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:39 مساءً - بعد تفقُد مشروع تطوير "شارع النبي دانيال"، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لبدء جولة تفقدية في "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" بمحطة الرمل، وذلك ضمن زيارته اليوم لـ محافظة الإسكندرية لمتابعة عدد من المشروعات الحيوية.

وخلال التفقُد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الذي قال إن سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية قد تم افتتاحه منذ أسبوع بميدان محطة الرمل وسط الإسكندرية، وهو تجربة مميزة لبناء قدرات أسواق المزارعين.

16557ab091.jpg

وأكد المحافظ أن تنفيذ هذه السوق يسهم في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية؛ بتوفير السلع والمنتجات الزراعية من المزارع إلى المستهلك مباشرة، وذلك في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.

654d50bff2.jpg

وأضاف الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد أن المشروع يُقام بالتعاون مع كافة الجهات والأطراف المعنية ذات الصلة والتي تضم وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

ونوه محافظ الإسكندرية في الإطار ذاته، إلى أن المشروع مدعوم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين، وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

9028e584ea.jpg

كما أشار الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد إلى أن محافظة الإسكندرية تعتزم التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بالمحافظة لتطبيق نموذج "أسواق اليوم الواحد" داخل القرى، والنجوع، والمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق محافظة الإسكندرية لتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء بتلك المناطق، مؤكدا تقديم مختلف سبل الدعم من المحافظة لمثل تلك التجارب الرائدة.

وحرص رئيس الوزراء على إجراء حديث ودي مع عدد من البائعين وأصحاب المحال والتأكد من أن المنتجات الزراعية تصل، عبر هذه السوق، من المزارع إلى المستهلك مباشرة.

939408a325.jpg

واطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على الأسعار وجودة المنتجات، حيث أكد البائعون أنهم يعرضوا منتجات مزارعهم، سواء الزراعية أو منتجات المناحل، بجودة مميزة للمستهلك. وبالفعل أشاد رئيس الوزراء بجودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها.

كما أجرى "مدبولي" حوارات ودية مع عدد من المواطنين، وأبدوا ترحيبهم بالسوق التي توفر منتجات جيدة بأسعار مناسبة.

a072d9f2e1.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق