وزير التموين: فتح المجال لشراكات جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري في السلع الغذائية مع الأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:39 مساءً - اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع خالد الحنيفات رئيس مجلس الأمن الغذائي وزير الزراعة الأردني لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وخلال الاجتماع، أكد الوزراء الثلاثة على تاريخ وعمق العلاقات بين مصر والأردن على مر العصور، مؤكدين على قوة ومتانة العلاقة الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والأردني.

زيادة حجم التبادل التجاري في السلع الغذائية

كما أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا على أهمية العمل على تعزيز أوجه التعاون وفتح المجال لشراكات جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد القومي فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري في السلع الغذائية.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق تطلعه لزيادة الاستثمار المشترك بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة مع وجود فرص استثمارية كبيرة في مشروعات قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية ومجال الصوامع والتخزين.

تبادل الخبرات والتكنولوجيا

ومن جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا، خاصة في مجال تحديث وتطوير أنظمة الري، إضافة إلى تطوير إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية واستنباط الأصناف الجديدة المحسنة، إضافة إلى تبادل البحوث والدراسات الزراعية، وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتطوير تقنيات الري وتطوير المشروعات الزراعية المستدامة، والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحسين الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن زيادة حجم التبادل التجاري في المنتجات الزراعية بما يساهم في تنويع الصادرات.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع الثلاثي يأتي على هامش انعقاد فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمقام بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان خلال يومي ٣٠ - ٣١ اكتوبر ٢٠٢٤ بمشاركة عدد من السادة الوزراء المعنين بالدول العربية، فضلا عن ممثلين لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

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