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بالتعاون مع الشباب والرياضة، الرواق الأزهري يطلق برنامجه الأول "بناء العقيدة في نفوس النشء" - أخبار كلمتك

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بالتعاون مع الشباب والرياضة، الرواق الأزهري يطلق برنامجه الأول "بناء العقيدة في نفوس النشء" - أخبار كلمتك

بالتعاون مع الشباب والرياضة، الرواق الأزهري يطلق برنامجه الأول "بناء العقيدة في نفوس النشء" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:39 مساءً -  أعلن الرواق الأزهري بالجامع الأزهر، عن إطلاق برنامج مميز يهدف إلى بناء العقيدة في نفوس النشء، وذلك من خلال تنظيم 324 ملتقى في مراكز الشباب والرياضة بجميع أنحاء الجمهورية خلال الشهر القادم، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الفهم الديني الصحيح لدى النشء، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتكوين شخصية إيمانية متوازنة ونافعة للمجتمع، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

 

برنامج جديد من الجامع الأزهر يهدف إلى بناء العقيدة في نفوس النشء

 وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر: إن نخبة من وعاظ الأزهر الشريف ولجان الفتوى، وبالتنسيق مع الإدارات الفرعية للرواق الأزهري بمحافظات الجمهورية، ستشارك في تقديم هذه الملتقيات، وسيتناول المحاضرون خلال اللقاءات أهم الموضوعات العَقَدية، مثل الإيمان بالله والرسل والملائكة والغيبيات والقضاء والقدر، وأثر هذه العقائد في تشكيل شخصية النشء.

وشدد على أن هذه الموضوعات أساسية لبناء قاعدة دينية سليمة، تساهم في تنشئة جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن هذه الملتقيات ستُعقد في مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية، مما يسهل على النشء والشباب المشاركة والتفاعل مع هذه المبادرة.

 

جهود الرواق الأزهري لنشر الوعي الديني وتعزيز القيم الإنسانية

 من جانبه، أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن هذا البرنامج يعد جزءًا من جهود الرواق الأزهري لنشر الوعي الديني وتعزيز القيم الإنسانية والإسلامية. 
من المتوقع أن يسهم البرنامج في تشكيل هوية دينية قوية لدى النشء، مما يعزز قدرتهم على التفاعل الإيجابي مع مجتمعاتهم، وفتح باب المناقشة والحوار والرد على الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المختلفة.

وأكد د.عودة على أهمية التعليم والتوعية الدينية في بناء مجتمع قوي ومتحد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يحتاج فيه النشء والمجتمع إلى فهم صحيح للدين، وتجنب التطرف والإرهاب الفكري، لافتا إلى أن من المنتظر أن يحقق البرنامج نجاحًا واسعًا ويترك أثرًا إيجابيًا على الفئات المستهدفة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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