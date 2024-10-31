حالة الطقس غدا.. تفاصيل أحوال الجو الجمعة 1 نوفمبر 2024 في محافظات الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:01 مساءً - حالة الطقس غدا.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 1 نوفمبر 2024 في محافظات مصر.

حالة الطقس غدا

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الطقس غدا

وكشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث يشهد حالة من عدم الاستقرار، وتستمر لمدة أسبوع، وهناك انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

حالة الطقس في مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد، يكون مائل للبرودة في الصباح الباكر و ليلا، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة مائية وحركة نشاط لـ الرياح

وأضافت الأرصاد أن هناك شبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع استمرار نشاط قوي لحركة الرياح.

سقوط أمطار

وتابعت الأرصاد الجوية أن من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ورعدية على سواحل محافظة مطروح والظهير الصحراوي، وقد تمتد خفيفة ومتفرقة على الإسكندرية وشمال سيناء وسانت كاترين.

درجات الحرارة غدًا الجمعة

العظمى الصغرى

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 29 21

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 18

- السواحل الشمالية الشرقية 24 19

- شمال الصعيد 26 15

- جنوب الصعيد 30 17