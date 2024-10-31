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حالة الطقس غدا.. تفاصيل أحوال الجو الجمعة 1 نوفمبر 2024 في محافظات الجمهورية - أخبار كلمتك

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حالة الطقس غدا.. تفاصيل أحوال الجو الجمعة 1 نوفمبر 2024 في محافظات الجمهورية - أخبار كلمتك

حالة الطقس غدا.. تفاصيل أحوال الجو الجمعة 1 نوفمبر 2024 في محافظات الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:01 مساءً - حالة الطقس غدا.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 1 نوفمبر 2024 في محافظات مصر.

حالة الطقس غدا

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس غدا وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الطقس

الطقس غدا

وكشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث يشهد حالة من عدم الاستقرار، وتستمر لمدة أسبوع، وهناك انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

حالة الطقس غداً

حالة الطقس في مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد، يكون مائل للبرودة في الصباح الباكر و ليلا، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

شبورة مائية وحركة نشاط لـ الرياح

وأضافت الأرصاد أن هناك شبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع استمرار نشاط قوي لحركة الرياح.

الطقس غداً

سقوط أمطار

وتابعت الأرصاد الجوية أن من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ورعدية على سواحل محافظة مطروح والظهير الصحراوي، وقد تمتد خفيفة ومتفرقة على الإسكندرية وشمال سيناء وسانت كاترين.

حالة الطقس

درجات الحرارة غدًا الجمعة

العظمى الصغرى

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 29 21

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 18

- السواحل الشمالية الشرقية 24 19

- شمال الصعيد 26 15

- جنوب الصعيد 30 17

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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