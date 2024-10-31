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جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي في مطار شرم الشيخ الدولي  - أخبار كلمتك

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جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي في مطار شرم الشيخ الدولي  - أخبار كلمتك

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي في مطار شرم الشيخ الدولي  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - الخميس 31/أكتوبر/2024 - 02:46 م 10/31/2024 2:46:26 PM

اللجنة العليا للتفتيش
اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي، كلمتك

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بوزارة الطيران المدني برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وممثلي كافة الجهات المعنية بجولة تفقدية في مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بأهمية متابعة الوضع الأمني والصحي والبيئي في المطارات المصرية.

العليا للتفتيش الأمني والبيئي

وخلال الجولة تم تفقد مطار شرم الشيخ الدولي، حيث كان فى استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير المطار، كما تم الإطلاع على انسيابية الحركة داخل المطار، وتم التركيز على تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة، وكذلك متابعة سير حركة الركاب والحركة الجوية وعمليات التأمين، بالإضافة إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للركاب داخل صالات السفر والوصول وبجميع المناطق الخدمية.

تفقد صالات السفر والوصول بمطار شرم الشيخ

وشملت الزيارة تفقد الأسوار حول المطار ومبنى الركاب رقم (1) وصالتي السفر والوصول الدولي والداخلي ومبنى الركاب رقم (2) بصالتي السفر والوصول الدولي والداخلي، وكذا الاستراحات والكافيتريات ومنطقة الأسواق الحرة والجوازات والجمارك والكاترينج والأرصاد الجوية وبرج المراقبة ومركز المعلومات والغرفة الأمنية (منظومة كاميرات المراقبة)، ومنطقة سيور الحقائب، هذا إلى جانب الاطمئنان على انتظامية الحركة خلال مرحلتي السفر والوصول، وبوابات المطار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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