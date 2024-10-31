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متوسط بنسبة 62%، استطلاع رأي لـ "أمهات مصر" حول امتحانات شهر أكتوبر - أخبار كلمتك

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متوسط بنسبة 62%، استطلاع رأي لـ "أمهات مصر" حول امتحانات شهر أكتوبر - أخبار كلمتك

متوسط بنسبة 62%، استطلاع رأي لـ "أمهات مصر" حول امتحانات شهر أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 02:42 مساءً -  أجرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، استطلاع رأي أولياء أمور الطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، الذين يؤدون اختبارات شهر أكتوبر، بشأن مستوى الامتحان وملاحظاتهم حوله.

ونشرت، أمس، عبير أحمد على صفحة اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، استطلاع رأي تضمن: "إيه رأيكم في مستوى امتحانات شهر أكتوبر.. شاركونا بتعليقاتكم وملاحظاتكم خلونا نفيد بعض".

 

استطلاع رأي لـ "أمهات مصر" حول امتحانات شهر أكتوبر

 وتضمن استطلاع الرأي ثلاثة اختيارات، حيث جاءت نتيجة "سهل" بنسبة 10%، وجاءت نتيجة "متوسط" 62%، وجاءت نتيجة "صعب" 28%.

وتفاعل عشرات أولياء الأمور بتعليقاتهم، حيث قالت ولي أمر: "لحد النهاردة كويسة، لسة بكرة الساينس وفرنش بس الدروس كتير والمنهج اللى بنمتحنه كبير جدا، بس لينا رجاء؛ ممكن الوزارة تعفينا من التقييمات الأسبوعية عشان نرتاح شوية من الامتحانات والتقييمات لأولى إعدادي".

وأضافت ولي أمر أخرى: "أنا شايفة إن في إدارات الامتحان كان سهل فيها ومحافظات كان متوسط وإدارات أخرى كان صعب، والتوجيه الخاص بكل إدارة هو الوحيد المسؤول عن هذا التفاوت، فرجاء من السادة الموجهين المسئولين مراعاة ذلك نظرا لكمية الضغوط الواقعة على الطالب وولي الأمر".

وذكرت ولي أمر: "أنا شايفة إن الامتحانات متوسطة وعبارة عن تدريب للولاد الصف الثانى الثانوى، على مستوى كل المواد ومستوى الامتحانات معقول، ولكن الوقت واليوم فيه مادتين وامتحانات كل أسبوع ومعاهم الشهر هو ده حمل على الولاد، ونتمنى تكون شهرية فى معاد منتظم وميكونش فى اليوم مادتين دسمتين تقيلة عليهم وتحميل على الولاد والولاد هلكانين ومضغوطين حرفيا.. لابد من حبه نفس وربنا يحميهم يارب".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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