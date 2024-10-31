«المجلس الوطني للتعليم».. بداية جديدة لتغيير جذري في مستقبل الأجيال (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - كشف الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شئون وزارة التعليم، عن تفاصيل قرار إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وقال الشرقاوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن مصر تفتقد للعمل المؤسسي في منظومة التعليم وخاصة قبل الجامعي، منوها أن أولياء الأمور يعانون من التغيرات في مسار التعليم.

وأضاف أن أولياء الأمور يشتكون من تدشين امتحانات أسبوعية وشهرية للتلاميذ، مشددا على أن القرار يحمل في طياته إيجابيات وسلبيات، ستحدد وفقا لنسب النجاح هذا العام.

وحول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، اختتم قائلا: المجلس سيضع السياسات التي ستسير عليها العملية التعليمية وفقا لرؤية مصر 2030، ويكون رئيسه رئيس الحكومة و10 وزراء مع وكيل الأزهر و 8 من رجال الأعمال و 4 خبراء.