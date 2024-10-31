ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

«المجلس الوطني للتعليم».. بداية جديدة لتغيير جذري في مستقبل الأجيال (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«المجلس الوطني للتعليم».. بداية جديدة لتغيير جذري في مستقبل الأجيال (فيديو) - أخبار كلمتك

«المجلس الوطني للتعليم».. بداية جديدة لتغيير جذري في مستقبل الأجيال (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - كشف الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شئون وزارة التعليم، عن تفاصيل قرار إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وقال الشرقاوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن مصر تفتقد للعمل المؤسسي في منظومة التعليم وخاصة قبل الجامعي، منوها أن أولياء الأمور يعانون من التغيرات في مسار التعليم.

وأضاف أن أولياء الأمور يشتكون من تدشين امتحانات أسبوعية وشهرية للتلاميذ، مشددا على أن القرار يحمل في طياته إيجابيات وسلبيات، ستحدد وفقا لنسب النجاح هذا العام.

وحول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، اختتم قائلا: المجلس سيضع السياسات التي ستسير عليها العملية التعليمية وفقا لرؤية مصر 2030، ويكون رئيسه رئيس الحكومة و10 وزراء مع وكيل الأزهر و 8 من رجال الأعمال و 4 خبراء.

اقرأ أيضاً
«البيئة»: مصر أول الدول المنفذة للحلول القائمة على الطبيعة في الدلتا والساحل

«النقل» و«التعليم العالي» يبحثان سبل تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بقطاعي الصناعة والنقل

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق