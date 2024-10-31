اليوم.. المدارس تنتهي من عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:41 صباحاً - امتحانات شهر أكتوبر 2024.. تنتهي المدارس «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية»، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، من عقد وإجراء امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل، وذلك طبقًا للمواعيد المعلنة بالجداول.

موعد انتهاء امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأوضحت مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في آخر أسبوع من شهر أكتوبر، لتبدأ امتحانات شهر أكتوبر 2024 من أول الأسبوع الأحد 27 أكتوبر وحتى اليوم الخميس 31 أكتوبر.

انتظام امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنها لم تتلقى أي شكاوى بشأن امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل، موضحة أن امتحانات شهر أكتوبر 2024 صارت بشكل جيد دون حدوث أي مشاكل.

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل

وأضافت أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل فقط، بداية من الصف الثالث الابتدائي الذي تقرر فرض الامتحانات والاختبارات عليه من العام الدراسي الحالي، وحتى الصف الثاني الثانوي.

تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي 2024

وتابعت أنه يتم عقد اختبارات تقييميه لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي داخل الفصل، من قبل المعلم، ويتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ضمن صفوف النقل.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل

- تعقد امتحانات أكتوبر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024.

- تضع المديرية التعليمية جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- يراعى مواعيد الإجازات الرسمية عند وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- يتولى موجه أول كل مادة إعداد امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر للطلاب في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وبعضوية مديري الإدارات والتواجيه العامة ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على الامتحانات الشهرية.

- يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- تُعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا للصف الأول الثانوي العام لمدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات».

- تعقد امتحانات شهر أكتوبر إلكترونيًا، لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت، أو الطلاب الذين لم يستلموا التابلت المدرسي.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا.