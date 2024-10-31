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وزير الصحة: توفير كافة الأصناف من المضادات الحيوية وأدوية الضغط بالصيدليات - أخبار كلمتك

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وزير الصحة: توفير كافة الأصناف من المضادات الحيوية وأدوية الضغط بالصيدليات - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توفير كافة الأصناف من المضادات الحيوية وأدوية الضغط بالصيدليات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:40 صباحاً -  ثمن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن، لتوفير كافة الأصناف الدوائية من مختلف المجموعات العلاجية، على رأسها المضادات الحيوية وأدوية الضغط.

 

متابعة وزير الصحة لمؤشرات توافر الأدوية بالسوق المحلي

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، متابعة وزير الصحة لمؤشرات توافر الأدوية بالسوق المحلي عن كثب منذ بداية الأزمة، موجهًا الشكر لهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وهيئة الدواء المصرية، وشركات الأدوية الوطنية، لجهودهم المبذولة في توفير الأدوية ومخزون كاف منها، وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة المضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط بكافة المصانع المحلية.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن كميات المضادات الحيوية بمختلف أنواعها والتي تم ضخها في الصيدليات والجاري إنتاجها في الشركات تتجاوز الـ16 مليون و610 آلاف عبوة، بالإضافة إلى كافة المثائل والبدائل لكافة أصناف المضادات الحيوية بالسوق المحلى.

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه بالنسبة لأدوية علاج الضغط المرتفع بمختلف أنواعها والتي تم ضخها في الصيدليات، والجاري إنتاجها في الشركات تتجاوز الـ17 مليون و300 ألف عبوة، إلى جانب مستحضرات علاج الضغط المنخفض، والتي تتجاوز الـ مليون و230 ألف عبوة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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