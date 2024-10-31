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أمطار رعدية وسحب ركامية، منخفض جوى يضرب البلاد - أخبار كلمتك

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أمطار رعدية وسحب ركامية، منخفض جوى يضرب البلاد - أخبار كلمتك

أمطار رعدية وسحب ركامية، منخفض جوى يضرب البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:02 صباحاً -  أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة  الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض جوي متعمق يصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب الركامية وسقوط الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة.

 وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وصحراء مطروح وجنوب سلاسل جبال الأحمر قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى.

 

حالة الطقس اليوم الخميس

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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