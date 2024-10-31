رئيس «الرعاية الصحية» يستعرض رحلة مصر كنموذج في تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:59 صباحاً - شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في جلسة حوارية رفيعة المستوى حول «الرؤى المستقبلية التي تشكل مستقبل الرعاية الصحية»، وذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية «ميدهيلث - أبوظبي 2024.

وحضر الجلسة كل من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، دور هيئة الرعاية الصحية كنموذج رائد في تطبيق الرعاية الصحية المبنية على القيمة وتعزيز الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى الوطن العربي.

وأكد السبكي، أن التحول إلى الرعاية الصحية المبنية على القيمة يمثل الطريق الأمثل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأن تعزيز التعاون بين جميع الأطراف يفتح آفاقًا جديدة نحو نظم صحية أكثر كفاءة وفعالية واستدامة.

كما استعرض رحلة مصر نحو التغطية الصحية الشاملة وإنجازات هيئة الرعاية الصحية في ذلك، عبر تعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير الخدمات العلاجية، وتوحيد البروتوكولات الإكلينيكية، وتقديم رعاية متخصصة تركز على احتياجات المرضى لتحقيق أفضل النتائج الصحية وتقليل التكاليف.

وأكد الدكتور السبكي أن هناك اهتمامًا غير مسبوق من الدولة المصرية والقيادة السياسية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة نحو مستقبل صحي مستدام، مدعومًا بقيم الرعاية الصحية المتطورة، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات صحية متكاملة وشاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين.

وتابع أن الملتقى يعد منصة فريدة للتعاون وتبادل الأفكار، ومناقشة القضايا الصحية الحيوية مثل الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وأمان وسلامة المرضى، والتحول الرقمي، والاستدامة الصحية.

كما تؤكد مشاركة المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والمديرين التنفيذيين في الرعاية الصحية، أهمية هذه النقاشات وتأثيرها في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في العالم العربي.

في ذات السياق، شارك الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، في جلسة المديرين التنفيذيين بالملتقى بعنوان «الطريق نحو تحقيق أمان وسلامة المرضى في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية»، حيث ناقش سبل تحسين سلامة المرضى وأهمية التعاون بين جميع القطاعات لتحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن الملتقى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية «ميدهيلث - أبوظبي 2024 يُعقد خلال شهر أكتوبر 2024، ويُحتفل في هذا الملتقى باليوبيل الفضي للاتحاد، بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسه.

ويجمع الملتقى أبرز القادة المؤثرين في مجال الرعاية الصحية والسياسات والمنظمات الصحية العالمية، ويحضر هذا الحدث وزراء الصحة، ورؤساء الهيئات الصحية، ومديرون إقليميون من منظمات دولية، ومديرون تنفيذيون بارزون في مجال الرعاية الصحية، والمفكرون في الابتكار الصحي، فضلاً عن عدد من القيادات وكبار المسؤولين والمتخصصين البارزين في المجال الصحي من الدول العربية والعالم.