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بقوة 4.25 ريختر، زلزال على بعد 12 كيلو من شرم الشيخ - أخبار كلمتك

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بقوة 4.25 ريختر، زلزال على بعد 12 كيلو من شرم الشيخ - أخبار كلمتك

بقوة 4.25 ريختر، زلزال على بعد 12 كيلو من شرم الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:13 صباحاً -  أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية  اليوم وعلى بعد 12 كم عن شمال شرق شرم الشيخ بياناته كالتالى:

تفاصيل زلزال شرم الشيخ 

وقت الحدوث 7:34 صباحًا، على عمق 8.5 كم، وخط طول 34.43 شرقًا وخط عرض 27.98 شمالًا وبقوة 4.25 ريختر.

وقال رابح: إن المعهد ورد إليه الشعور بالهزة.

ووجه  المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالاتي:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائي تجنبًا لأي أعطال.

2_ فصل الكهرباء والغاز.

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع.

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم.

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبًا لأي موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل 12 ساعة.

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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