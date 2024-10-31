بقوة 4.25 ريختر، زلزال على بعد 12 كيلو من شرم الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:13 صباحاً - أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية اليوم وعلى بعد 12 كم عن شمال شرق شرم الشيخ بياناته كالتالى:

تفاصيل زلزال شرم الشيخ

وقت الحدوث 7:34 صباحًا، على عمق 8.5 كم، وخط طول 34.43 شرقًا وخط عرض 27.98 شمالًا وبقوة 4.25 ريختر.

وقال رابح: إن المعهد ورد إليه الشعور بالهزة.

ووجه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالاتي:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائي تجنبًا لأي أعطال.

2_ فصل الكهرباء والغاز.

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع.

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم.

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبًا لأي موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل 12 ساعة.

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ.

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