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الطقس اليوم.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والصغرى بالقاهرة 19 درجة - أخبار كلمتك

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الطقس اليوم.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والصغرى بالقاهرة 19 درجة - أخبار كلمتك

الطقس اليوم.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والصغرى بالقاهرة 19 درجة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:10 صباحاً - الطقس اليوم.. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا توضح فيه تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، مشيرة إلى عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تبدأ بأمطار خفيفة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الخميس يكون مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

الظواهر الجوية اليوم الخميس

سقوط الأمطار

وكشفت الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار خفيفة اليوم قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط
حالة البحرين الأحمر والمتوسط

الملاحة البحرية اليوم الخميس 31 أكتوبر

وأوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

العظمى الصغرى

- درجات الحرارة في القاهرة 26 19

- درجات الحرارة في العاصمة الإدارية 27 17

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر 26 16

- درجات الحرارة في بنها 26 18

- درجات الحرارة في دمنهور 25 18

- درجات الحرارة في وادي النطرون 27 17

- درجات الحرارة في كفر الشيخ 25 19

- درجات الحرارة في المنصورة 26 18

- درجات الحرارة في الزقازيق 26 18

- درجات الحرارة في شبين الكوم 25 17

- درجات الحرارة في طنطا 25 17

- درجات الحرارة في دمياط 25 21

- درجات الحرارة في بورسعيد 25 21

- درجات الحرارة في الإسماعيلية 28 16

- درجات الحرارة في السويس 28 17

- درجات الحرارة في العريش 25 16

- درجات الحرارة في رفح 24 15

- درجات الحرارة في رأس سدر 27 18

- درجات الحرارة في نخل 25 10

- درجات الحرارة في كاترين 22 08

- درجات الحرارة في الطور 26 17

- درجات الحرارة في طابا 24 19

- درجات الحرارة في شرم الشيخ 29 21

- درجات الحرارة في الإسكندرية 26 19

- درجات الحرارة في العلمين 24 18

- درجات الحرارة في مطروح 23 18

- درجات الحرارة في السلوم 24 19

- درجات الحرارة في سيوة 26 14

- درجات الحرارة في رأس غارب 28 21

- درجات الحرارة في الغردقة 28 20

- درجات الحرارة في سفاجا 29 20

- درجات الحرارة في مرسى علم 28 22

- درجات الحرارة في شلاتين 29 20

- درجات الحرارة في حلايب 27 22

- درجات الحرارة في أبورماد 28 19

- درجات الحرارة في رأس حدربة 26 22

- درجات الحرارة في الفيوم 26 16

- درجات الحرارة في بني سويف 27 16

- درجات الحرارة في المنيا 27 15.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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