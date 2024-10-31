ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

عاجل.. زلزال بقوة 4.25 درجة يضرب مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل.. زلزال بقوة 4.25 درجة يضرب مصر - أخبار كلمتك

عاجل.. زلزال بقوة 4.25 درجة يضرب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:54 صباحاً - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، هزة أرضية علة بعد 12 كيلومترًا شمال شرق شرم الشيخ، وكانت بياناتها كالتالي:

- تاريخ الحدوث: 31-10-2024.

- وقت الحدوث:7:34:57 صباحا بالتوقيت المحلي.

- القوة: 4.25 درجة على مقياس ريختر.

- خط العرض: 27.۸8977 شمالا.

- خط الطول: 34.4398 شرقا.

- العمق: 8.5 كم.

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، مع عدم وقوع أي خسائر في الأفراد والممتلكات.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال أكثر من 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

اقرأ أيضاً
ارتفاع متواصل لـ سعر الذهب في مصر.. عيار 21 بكام؟

القبض على سائق ميكروباص دهس 3 فتيات في حلوان

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق