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المتحف المصري بالتحرير يعرض مومياوات الحيوانات المقدسة عند المصري القديم - أخبار كلمتك

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المتحف المصري بالتحرير يعرض مومياوات الحيوانات المقدسة عند المصري القديم - أخبار كلمتك

المتحف المصري بالتحرير يعرض مومياوات الحيوانات المقدسة عند المصري القديم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:09 صباحاً - يعرض المتحف المصري بالتحرير، عدد من مومياوات الحيوانات في القاعة 53 في الطابق العلوي من المتحف بقاعة مومياوات الحيوانات.

قاعة مومياوات الحيوانات بالمتحف المصري بالتحرير

واحتلت مومياوات الحيوانات مكانًا مهمًا في عالم التحنيط خلال التاريخ المصري القديم، حيث سلطت الضوء على مختلف جوانب البيئة والحضارة المصرية القديمة.

وكانت الثروة الحيوانية أكبر وأكثر تنوعا في مصر القديمة مما هي عليه الآن، حيث انقرضت العديد من أنواع الحيوانات ولم يتبق سوى القليل من المومياوات.

تقديس الحيوانات في مصر القديمة

وكانت الحيوانات في مصر القديمة مُبَرَّمة أيضًا كآلهة، وكان لها دور مهم جدًا في الحياة الدينية، ومن أهم الخصائص المميزة للآلهة المصرية الاعتقاد السائد بأن الآلهة يمكن أن تتجسد في شكل أنواع مقدسة من الحيوانات، حيث كانت مومياوات تمساح النيل العظيم شائعة جدا في العصور القديمة، لكنها مع مرور الوقت لم تعد موجودة على نهر النيل، لكنها لا تزال تعيش في بحيرة ناصر.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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