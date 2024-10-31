اليوم، رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر اليوم العالمي للمدن بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:05 صباحاً - يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في مؤتمر اليوم العالمي للمدن، والمُقام في محافظة الإسكندرية.

وعقب المؤتمر، يقوم الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية في المحافظة.

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