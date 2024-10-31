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أخر ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد، اليوم العمل بالتوقيت الشتوي رسميا - أخبار كلمتك

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أخر ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد، اليوم العمل بالتوقيت الشتوي رسميا - أخبار كلمتك

أخر ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد، اليوم العمل بالتوقيت الشتوي رسميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:00 صباحاً - ينتهي اليوم الخميس العمل بالتوقيت الصيفى ويبدأ العمل عن بالتوقيت الشتوي، حيث يتم الانتهاء بالعمل بالتوقيت الصيفي آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة 11:59 ويتم البدء بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة.

 

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وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

 

وينص قانون التوقيت الصيفي على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

 

يذكر أن تم العمل بالمواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات يوم الجمعة 27 سبتمبر الماضي.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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