أخر ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد، اليوم العمل بالتوقيت الشتوي رسميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:00 صباحاً - ينتهي اليوم الخميس العمل بالتوقيت الصيفى ويبدأ العمل عن بالتوقيت الشتوي، حيث يتم الانتهاء بالعمل بالتوقيت الصيفي آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة 11:59 ويتم البدء بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة.

اليوم، تشغيل المترو ساعة إضافية بسبب التوقيت الشتوي خطة تشغيل المترو غدا بعد تطبيق التوقيت الشتوي، وهذا مصير الساعة الحائرة



وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وينص قانون التوقيت الصيفي على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

يذكر أن تم العمل بالمواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات يوم الجمعة 27 سبتمبر الماضي.

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