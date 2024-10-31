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هيئة الدواء تكشف عن إجراءاتها لتوفير الأدوية بجودة عالية وبأسعار تناسب المواطنين - أخبار كلمتك

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هيئة الدواء تكشف عن إجراءاتها لتوفير الأدوية بجودة عالية وبأسعار تناسب المواطنين - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تكشف عن إجراءاتها لتوفير الأدوية بجودة عالية وبأسعار تناسب المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 02:44 صباحاً - أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تتخذ إجراءات من أجل توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري، ولا تثقل قدراته الاقتصادية.


جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية مع الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أكاديميًّا والشركات التابعة لها.

 

فتح أسواق تصديرية جديدة في العديد من الدول

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير الطاقة الإنتاجية للشركات التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" لتغطية احتياجات السوق الدوائي المصري، وفتح أسواق تصديرية جديدة في العديد من الدول حيث تعد الشركة من الكيانات الوطنية المهمة للنهوض بالصناعات الدوائية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء أنه ناقش  الآليات المقترحة لتذليل التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر. 

 

وقد أشاد رئيس الهيئة بجهود الشركة ودورها في توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية، مؤكدًا استمرار دعم الشركة فنيًا وإجرائيًا لضمان توافر المستحضرات الهامة والإستراتيجية، وكذا دعم نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي بالتعاون مع الشركات العالمية في ضوء القدرات التصنيعية والإنتاجية لدي مصانع الشركات بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الهامة، وتقليص حجم الفاتورة الاستيرادية الخاصة بها.

 

استمرار تطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

وأكد رئيس الهيئة حرص هيئة الدواء المصرية استمرار تطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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