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اتحاد خبراء الضرائب العرب يعقد ورشة عمل حول النظام الضريبى العالمى الجديد وأهمية التعاون الضريبى العربى بالقاهرة - أخبار كلمتك

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اتحاد خبراء الضرائب العرب يعقد ورشة عمل حول النظام الضريبى العالمى الجديد وأهمية التعاون الضريبى العربى بالقاهرة - أخبار كلمتك

اتحاد خبراء الضرائب العرب يعقد ورشة عمل حول النظام الضريبى العالمى الجديد وأهمية التعاون الضريبى العربى بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 02:13 صباحاً - يعقد اتحاد خبراء الضرائب العرب صباح اليوم الخميس ورشة عمل تحت عنوان "النظام الضريبي العالمي الجديد وأهمية التعاون الضريبي العربي"، وذلك بمقر مركز التدريب والبحوث والدراسات التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالدقي، بحضور السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية والدكتور عبد الهادي مقبل رئيس اتحاد خبراء الضرائب العرب ولفيف من خبراء الضرائب.

وقد أكد الدكتور عيسى الشريف أمين عام اتحاد خبراء الضرائب العرب أن ورشة العمل ستشهد مشاركة واسعة من الدول الأعضاء عبر الفيديو كونفرانس، والتي تتضمن عدة محاور أهمها ما يلي:

النظام الضريبي العالمي نحو منهجية ضريبية جديدة.

التحديات والقضايا المتعلقة بالنظام الضريبي العالمي الجديد.

المعايير الدولية وتطبيقها على الدول العربية.

الاقتصاد الرقمي، تطبيقاته، والتحديات الضريبية التي تواجه الاقتصاد الرقمي.

أهمية التنسيق والتعاون الضريبي العربي.

آليات ومدى إمكانية تفعيل التنسيق الضريبي العربي ودور المنظمات الإقليمية العربية.

يتحدث خلال الورشة الدكتور مصطفى عبد القادر المستشار الضريبي بمنظمة الإسكوا بالأمم المتحدة ورئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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