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وقف ياسمين الخطيب 3 أشهر.. ومنع رئيس التحرير والمخرج من ممارسة النشاط الإعلامي - أخبار كلمتك

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وقف ياسمين الخطيب 3 أشهر.. ومنع رئيس التحرير والمخرج من ممارسة النشاط الإعلامي - أخبار كلمتك

وقف ياسمين الخطيب 3 أشهر.. ومنع رئيس التحرير والمخرج من ممارسة النشاط الإعلامي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:18 مساءً - أصدر الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، قراراً بإيقاف ياسمين الخطيب ثلاثة أشهر عن ممارسة النشاط الإعلامي، حيث مثلت برفقة الهيئة القانونية لقناة النهار للتحقيق داخل مقر نقابة الإعلاميين مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024 في تمام السادسة مساءً.

وبعد جلسة تحقيق أستمرت أكثر من ساعتين ثبت من خلالها الإدانة والمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني: في باب المبادئ العامة

المادة (2) تنص: احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة

والمادة (6) في باب الواجبات: الالتزام بعدم استخدام ألفاظ أو عبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية.

بيان نقابة الإعلاميين

وخالفت مدونة السلوك المهني في المادة الثالثة عشرة:

الالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه في الحوار والخطاب الصحفي والإعلامي، وعدم استخدام او السماح باستخدام اللغة والإيماءات المسيئة أو التدني اللفظي أو الترخص في القول والفعل.

كما ثبت من خلال التحقيقات وتقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة مسئولية كل من: رئيس تحرير البرنامج وكذا مخرجه في حدوث هذا الخطأ والتجاوز المهني الجسيم وعليه قرر نقيب الإعلاميين منع هشام عفيفي رئيس تحرير البرنامج، ومحمد صلاح مخرج البرنامج من ممارسة النشاط الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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