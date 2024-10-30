مشوفتوش تربية، التفاصيل الكاملة لواقعة قيام مديرة مدرسة بالمرج بضرب الطلاب بالشبشب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:08 مساءً - حالة من الغضب الشديد سادت بين أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد تداول فيديو تظهر خلاله مديرة مدرسة النصر الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية، وهي تقوم بضرب الطلاب في المدرسة بالشبشب.

مديرة مدرسة تضرب الطلاب بالشبشب

حيث يظهر بمقطع الفيديو المتداول قيام مديرة مدرسة النصر الابتدائية وهي تقوم بضرب الطلاب بطريقة وحشية بالشبشب وسط صراخ وانهيار الطلاب بالبكاء ومديرة المدرسة تقول لهم: “انتو لا شفتوا تربية ولا انتو ولا أهاليكو”.

ومن جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر استبعاد مديرة المدرسة وتم إرسال لجنة للتحقيق في المدرسة من وزارة التربية والتعليم.

وقال المصدر إن مديرة المدرسة جار التحقيق معها بمعرفة الشئون القانونية.

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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