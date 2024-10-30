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جامعة عين شمس تواصل فعاليات حملة التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

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جامعة عين شمس تواصل فعاليات حملة التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

جامعة عين شمس تواصل فعاليات حملة التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:52 مساءً - نظّم قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، بالتعاون مع مركز خدمة طلاب ذوي الإعاقة وأسرة من أجل مصر، وبدعم من مؤسسة الحسن، مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والفعاليات المخصصة للطلاب ذوي الإعاقة الحركية.

جامعة عين شمس تواصل فعاليات الحملة الشاملة للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وياتي ذلك استمرارا لفعاليات اسبوع ذوي الهمم بجامعة عين شمس وضمن مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "تمكين"فى تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة. 

مؤسسة الحسن بدأت في دعم القادرون باختلاف من مستخدمي الكراسي المتحركة من كل محافظات مصر حيث تهدف الى مساعدة ذوي الإعاقة الحركية على تخطي العقبات اليومية والوصول إلى أقصى إمكاناتهم ليستطيع كل  ذا إعاقة حركية أن يختار مسار حياته وأن يتمتع بمستوى معيشة لائق.

وقدم لأعضاء مؤسسة الحسن تجاربهم الملهمة، وشاركوا الطلاب قصص نجاحهم وكيف أثرت البرامج المقدمة على حياتهم وحياة رواد المؤسسة من خلال هذه التجارب، والتي مكنتهم من تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحقيق أهدافهم الشخصية والعملية مما ساهم في دعم وتمكين الأفراد ذوي الإعاقة الحركية، وبناء مجتمع أكثر شمولية وتقبلًا للجميع.

هذا وقد اشاد أعضاء مؤسسة الحسن بسبل الاتاحه التي توفرها جامعة عين شمس للطلاب من ذوي الاعاقة بشكل عام وخاصه الإعاقة الحركيه والكراسي المتحركة وثمنت الدور الذي تقدمة الجامعة في دعم كل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصه.

كما قاموا بالعديد من الأنشطة التفاعلية بين الطلاب ذوي الإعاقة الحركية والاسوياء.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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