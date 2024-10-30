الحكومة تكشف عن طلبها الرئيسي خلال اجتماعات وفد صندوق النقد الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:36 مساءً - كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الطلب الأساسي لمصر من وفد صندوق النقد الدولي الذي سيصل مصر الأسبوع المقبل، للمراجعة الدورية.

المراجعة الدورية لصندوق النقد

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي تأتي في إطار المراجعة الدورية والوقوف على ما تم إنجازه وما سيتم تنفيذه الفترة المقبلة.



مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي

وبشأن تصريح مديرة صندوق النقد الدولي، بأنها تطلب من مصر بمزيد من الاجراءات القاسية، علق: "مصر ستراجع بعض المستهدفات خلال المراجعة الدورية مع وفد صندوق النقد الدولي".

وأضاف: "مديرة صندوق النقد ذكرت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وهي لم تقصد تطبيق إجراءات قاسية ولكن من المهم الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي".

وتابع: "المشاورات مع وفد صندوق النقد الدولي ستكون مثمرة ولا يوجد ما يمنع من إجراء حوار مع الوفد ومحاولة مراجعة توقيتات وتواريخ بعض المستهدفات ولا يوجد أي تعارض مع الصندوق ونحن نؤكد أننا مستمرون في برنامج الإصلاح الاقتصادي لأنه يحقق مصلحة وطنية مصرية، ونسعى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وحققنا نتائج إيجابية".



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