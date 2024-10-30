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هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد - أخبار كلمتك

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هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد - أخبار كلمتك

هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:04 مساءً - التعويم، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما يتردد  بشأن التعويم وتحريك جديد لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

 

نفي رئيس الوزراء بشأن التعويم

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن رئيس الوزراء نفى أي تعويم جديد للجنيه الفترة المقبلة.

اختصاص البنك المركزي 

وأوضح “الحمصاني”: أن عملية السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي والذي يتبع سياسة مرنة لـ سعر الصرف.

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تحرك سعر الصرف 

ولفت إلى أن  سعر الصرف يتحرك وشهدنا ذلك خلال الأسابيع والأشهر الماضية تحرك سعر الصرف، وما يثار بشأن التعويم شائعات تستهدف الدولة.


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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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