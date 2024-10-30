زاهي حواس يكشف مفاجأة بشأن كلب الهرم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:10 مساءً - كلب الهرم، كشف الدكتور زاهي حواس عالم المصريات وزير الآثار الأسبق، مفاجأة بشأن الكلب الذي صعد لقمة الهرم خوفو.

عمل زاهي حواس في الأهرامات

وقال "حواس" خلال تصريحات تليفزيونية: "اشتغلت 10 سنوات في الهرم وطول عمري بطلع الهرم وألاقي كلب جنبي بس مخطرش في بال حد فينا يصور الكلب، حتى أصبح مهما للعالم بعد تصوير سائح أمريكي فيديو وهو يستقل الطيران الشراعي".

ضجة كلب الهرم خوفو

وأضاف: "السائح صور الكلب وهو فوق قمة الهرم وعمرو أديب عمل هيصة والعالم كله اتكلم عن الكلب، وهذا الكلب أفادنا بأننا بدأنا نهتم ونحافظ على 30 كلبا من الكلاب الضالة في منطقة الهرم".

فيديو كلب الهرم

ولفت إلى أن "سفيرة قبرص وهي ست جميلة جاءت لي قبل فيديو كلب الهرم، وقالت لي أنا زعلانة لما بشوف الكلاب الضالة ومحدش بيسأل عنها وبيصعبوا عليا فراحت دفعت فلوس للشركة اللي ماسكة الهرم علشان يجيبولها أكل ويجمعوها في مكان".

الكلب في مصر القديمة

وأشار إلى أن "الكلب اللي عمل ضجة دفعنا وجمعية الرفق بالحيوان للاهتمام بالكلاب الضالة في منطقة الأهرامات"، مؤكدًا: صور الكلاب على جدران المعابد هي الكلاب البلدي العادية والموجودة حاليا، والكلب في مصر القديمة كان يحرس الجبانة التي يعيش فيها الإنسان في العالم الاَخر ومقابر توت عنخ اَمون أجمل كلب في حجرة الكنز، فالكلب كان رمز الحماية والحراسة في عهد القدماء المصريين.



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