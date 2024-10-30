تحذيرات عاجلة من «الأرصاد».. تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:59 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الخميس 31 أكتوبر 2024، حتى يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس غدا الخميس 31 أكتوبر 2024

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

كما نوهت الأرصاد الجوية، بوجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الخميس 31 أكتوبر 2024

الطقس في مصر غدا الخميس 31 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 19 السواحل الشمالية 25 19 شمال الصعيد 27 15 جنوب الصعيد 30 17

عدم استقرار في الأحوال الجوية

ولفتت إلى أنه اعتبارًا من الجمعة 1 نوفمبر 2024، ستسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

حالة الطقس من الجمعة 1 نوفمبر إلى الأحد 3 نوفمبر

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد، حيث توجد أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 18 السواحل الشمالية 24 19 شمال الصعيد 26 15 جنوب الصعيد 30 17

درجات الحرارة يوم السبت 2 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 2 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 18 السواحل الشمالية 22 18 شمال الصعيد 26 15 جنوب الصعيد 30 17

درجات الحرارة يوم الأحد 3 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 17 السواحل الشمالية 23 18 شمال الصعيد 25 14 جنوب الصعيد 28 17

حالة الطقس يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 نوفمبر 2024

وأوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس يومي الإثنين والثلاثاء، حيث تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 17 السواحل الشمالية 24 18 شمال الصعيد 25 14 جنوب الصعيد 28 17

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 17 السواحل الشمالية 22 18 شمال الصعيد 25 15 جنوب الصعيد 28 17