تحذيرات عاجلة من «الأرصاد».. تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:59 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الخميس 31 أكتوبر 2024، حتى يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري.
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حالة الطقس غدا الخميس 31 أكتوبر 2024
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.
كما نوهت الأرصاد الجوية، بوجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحري.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
درجات الحرارة غدا الخميس 31 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر غدا الخميس 31 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|19
|السواحل الشمالية
|25
|19
|شمال الصعيد
|27
|15
|جنوب الصعيد
|30
|17
عدم استقرار في الأحوال الجوية
ولفتت إلى أنه اعتبارًا من الجمعة 1 نوفمبر 2024، ستسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.
حالة الطقس من الجمعة 1 نوفمبر إلى الأحد 3 نوفمبر
وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد، حيث توجد أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.
درجات الحرارة يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|18
|السواحل الشمالية
|24
|19
|شمال الصعيد
|26
|15
|جنوب الصعيد
|30
|17
درجات الحرارة يوم السبت 2 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 2 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|18
|السواحل الشمالية
|22
|18
|شمال الصعيد
|26
|15
|جنوب الصعيد
|30
|17
درجات الحرارة يوم الأحد 3 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 3 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|17
|السواحل الشمالية
|23
|18
|شمال الصعيد
|25
|14
|جنوب الصعيد
|28
|17
حالة الطقس يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 نوفمبر 2024
وأوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس يومي الإثنين والثلاثاء، حيث تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
درجات الحرارة يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|17
|السواحل الشمالية
|24
|18
|شمال الصعيد
|25
|14
|جنوب الصعيد
|28
|17
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|17
|السواحل الشمالية
|22
|18
|شمال الصعيد
|25
|15
|جنوب الصعيد
|28
|17
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