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رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية الرياضية - أخبار كلمتك

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رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية الرياضية - أخبار كلمتك

رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية الرياضية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور علاء الدين حامد احمد عميد كلية التربية الرياضية ورئيس جامعة بور سعيد الأسبق، والدكتور علي أبوشوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أحمد عبد الرازق غنيم عميد كلية الآداب الأسبق جامعة المنصورة، والدكتور محمد وجيه سكر الأستاذ بقسم علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.

هذا وقد رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأعضاء لجنة اختيار عميد كلية التربية الرياضية متمنياً لهم دوام التوفيق، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص جامعة كفر الشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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