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السيطرة على حريق اندلع بمطعم في العمرانية دون إصابات (صور) - أخبار كلمتك

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السيطرة على حريق اندلع بمطعم في العمرانية دون إصابات (صور) - أخبار كلمتك

السيطرة على حريق اندلع بمطعم في العمرانية دون إصابات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:20 مساءً -  اندلع منذ قليل حريق بأحد المحلات التجارية بشارع الثلاثيني بمنطقة العمرانية الغربية، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بشكل كامل دون وقوع أي إصابات بشرية.

وانتقلت على الفور فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة للدفاع المدني إلى مكان الحادث، وبذلت جهودًا مضنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة، وقد نجحت تلك الجهود في احتواء الحريق ومنع وقوع خسائر أكبر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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