ثلاثي الزمالك المفرج عنهم بعفو إماراتي يصلون مطار القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:04 مساءً - وصلت منذ قليل، الطائرة الإماراتية القادمة من أبوظبي وعلى متنها ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة ومصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق إلى مطار القاهرة الدولي قادمين من الإمارات بعد العفو عنهم من دولة الإمارات.



وصول ثلاثي الزمالك المفرج عنهم من الإمارات



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن ثلاثي الزمالك وصلوا على الطائرة الإماراتية القادمة من أبوظبي ويتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر صالة الخدمة المميزة بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.

العفو عن ثلاثي نامي الزمالك المحتجزين بالإمارات



وأصدر رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، عفوًا عن ثلاثي فريق الزمالك المتهمين في أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في أبو ظبي انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر.

وكان محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، قد أعلن عن نجاح التنسيق والتواصل الذي جرى بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجزين بدولة الإمارات.

بيان وزارة الشباب والرياضة العفو تم ثلاثي فريق الزمالك

وأضافت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أنه من المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن الانتهاء الكامل للأزمة وعودة اللاعبين، وذلك في إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازًا على العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.