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زاهي حواس يوجه طلبا للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

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زاهي حواس يوجه طلبا للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

زاهي حواس يوجه طلبا للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:04 مساءً - قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات وزير الآثار الأسبق إن "الفضل الكبير في المتحف المصري الكبير يرجع للدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق لأنه صاحب الفكرة وهو من وضع حجر الأساس وأختار المكان".

تكلفة المتحف المصري الكبير

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": أن تكلفة المتحف المصري الكبير تبلغ 2 مليار دولار تقريبا، لافتًا إلي أنه يتم عرض 5398 قطعة اثرية من النوادر خلال الافتتاح.

سعر تذكرة دخول المتحف المصري الكبير


ولفت إلى أن  المتحف المصري الكبير يضم 12 قاعة عرض كبرى، مشيرًا إلي أن تذكرة دخول السائحين للمتحف المصري تقريبا 1100 جنيه وهي قليلة جدا ويجب زيادتها بالشكل المناسب من قبل الحكومة، كما يجب أن يدفع السائح تذكرة الدخول للمتحف المصري الكبير بالدولار.

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عدد السائحين في مصر 2030

وأشار إلي أن المتحف المصري الكبير يساهم في زيادة عدد السائحين إلي مصر، والمستهدف في عام 2030 استقبال 30 مليون سائح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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