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قوات حرس الحدود تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة (صور) - أخبار كلمتك

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قوات حرس الحدود تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة (صور) - أخبار كلمتك

قوات حرس الحدود تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - نجحت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية فى الفترة من 2024/9/1 حتى 2024/10/18 فى توجيه ضرباتها الناجحة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، وذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية. 

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أسفرت جهود قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية عن ضبط كميات من مخدر الحشيش والهيدرو والكوكايين والبانجو والأفيون والإستروكس والأقراص المخدرة، فضلًا عن ضبط (27) فدان للزراعات المخدرة.

 

الهجرة غير الشرعية والتسلل والهجرة 

كما نجحت قوات حرس الحدود فى ضبط العديد من قطع السلاح والطلقات مختلفة الأعيرة، وإحباط عدد من محاولات التنقيب العشوائى والتهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية لعدد من الجنسيات المختلفة.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلًا ونهارًا لإحكام السيطرة بالمنافذ والمعابر الحدودية للدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد العناصر الإجرامية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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