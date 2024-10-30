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نصائح حماية المستهلك قبل الشراء في عروض الجمعة البيضاء - أخبار كلمتك

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نصائح حماية المستهلك قبل الشراء في عروض الجمعة البيضاء - أخبار كلمتك

نصائح حماية المستهلك قبل الشراء في عروض الجمعة البيضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - أكد جهاز حماية المستهلك ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان، وذلك قبل الشراء في عروض الجمعة البيضاء والتي سوف تبدأ يوم الجمعة المقبل.

وأضاف جهاز حماية المستهلك، ضرورة التأكد أن القانون يلزم المورد توضيح كافة البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الإستخدام، وما بعد البيع ويجب الإطلاع  على كل ذلك قبل الشراء.

وتابع: إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع. 

 

نصائح جهاز حماية المستهلك عند التسوق في الجمعة البيضاء 

 

ووجه جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح للمستهلكين في فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، وهي: 

التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

 الحرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض".

التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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