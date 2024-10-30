القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد السفارة الكويتية لمقابر شهداء دولة الكويت خلال حرب أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وفى إطار حـــرص كافة الدول العربية على إحيــــاء ذكرى النـــصر العظــــيم، نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من السفارة الكويتية بالقاهرة لمقابر شهداء دولة الكويت خلال حرب أكتوبر بالجيش الثالث الميدانى , حيث تم وضع أكاليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة وتقديرًا لتضحياتهم ومشاركتهم فى حرب أكتوبر المجيدة التى أعادت للأمة العربية عزتها وكرامتها.

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