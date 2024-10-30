مدبولى: المستجدات الطارئة تفرض مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطور جديد بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن الظروف الحالية التي تمر بها مصر والمنطقة تستوجب مراجعة الوثيقة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل مع وزيري المالية والسياحة والأثار، أنه سيكون هناك مراجعة لموضوعات وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا للتطورات والظروف الراهنة، ولكن الهدف التي صدرت على أساسه الوثيقة كما هو والمتعلق بتشجيع القطاع الخاص وضمان المنافسة.

ولفت إلي أنه من الممكن مراجعة بعض قطاعات وثيقة سياسة ملكية الدولة وإضافة قطاعات أخرى جديدة.

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