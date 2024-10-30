ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

جامعة الأزهر: ننسق مع التنظيم والإدارة» لتعيين الأوائل.. ولم نتخذ قرارًا بتكليف دفعات حتى الآن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جامعة الأزهر: ننسق مع التنظيم والإدارة» لتعيين الأوائل.. ولم نتخذ قرارًا بتكليف دفعات حتى الآن - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر: ننسق مع التنظيم والإدارة» لتعيين الأوائل.. ولم نتخذ قرارًا بتكليف دفعات حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:52 مساءً - هنأ مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود الفائزين في مسابقة القراءة الحرة على مستوى كليات الجامعة، داعيًا الطلاب لاغتنام أوقاتهم في القراءة وتحصيل العلم.

وأشار المجلس إلى أنه جارٍ التنسيق بشأن تعيين المعيدين مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحال الوصول لقرار سيتم إعلانه مؤكدًا أن الجامعة ترحب بأبنائها ولا تدخر وسعًا في الإفادة منهم، وأنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن في تكليف دفعات محددة، لأن الحديث عن ذلك سابق لوقته حتى يتم معرفة عدد الدرجات المالية التي سيوفرها جهاز التنظيم والإدارة للجامعة، وأن المنشورات التي ترسل للكليات هي لاستيفاء البيانات لكل الأوائل بحيث تكون جاهزة حين يتم طلبها فقد سبق جمع معلومات عن دفعات من 2013 حتى 2022 وتم استكمالها بإرسال منشور لطلب بيانات خريجي أحدث الدفعات.

كما قدم الشكر لكلية الدراسات العليا ومركز قواعد بيانات الرسائل العلمية، لإتمام المرحلة الثانية من قواعد البيانات الخاصة بقطاع الشريعة والقانون التي تيسر على الباحثين استخراج البراءات، موجهًا الكليات للتعاون والإسراع في إمداد مركز قواعد البيانات بالمعلومات حتى تتم المرحلة الثالثة بإدخال البيانات الخاصة بقطاع أصول الدِّين.

وشدد المجلس على ضرورة متابعة تفعيل نسب الحضور في الكليات واتخاذ الإجراءات تجاه المقصرين.

وصدق المجلس على محاضر اجتماعات لجنة شئون الطلاب، ولجنة المعامل والأجهزة، واللجنة الدائمة لشئون الطلاب الوافدين، ولجنة الإعارات، ولجنة البعثات والإجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات، واعتماد نتائج الدبلومات المهنية، والدبلومات الخاصة، والدراسات العليا، في كليات الجامعة.

اقرأ أيضاً
جامعة الأزهر تعلن موعد انتهاء أزمة تعيينات أوائل الخريجين

وزير التعليم: نعمل على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة

الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض مصر بالأكاديمية العسكرية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق