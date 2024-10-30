جامعة الأزهر: ننسق مع التنظيم والإدارة» لتعيين الأوائل.. ولم نتخذ قرارًا بتكليف دفعات حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:52 مساءً - هنأ مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود الفائزين في مسابقة القراءة الحرة على مستوى كليات الجامعة، داعيًا الطلاب لاغتنام أوقاتهم في القراءة وتحصيل العلم.

وأشار المجلس إلى أنه جارٍ التنسيق بشأن تعيين المعيدين مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحال الوصول لقرار سيتم إعلانه مؤكدًا أن الجامعة ترحب بأبنائها ولا تدخر وسعًا في الإفادة منهم، وأنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن في تكليف دفعات محددة، لأن الحديث عن ذلك سابق لوقته حتى يتم معرفة عدد الدرجات المالية التي سيوفرها جهاز التنظيم والإدارة للجامعة، وأن المنشورات التي ترسل للكليات هي لاستيفاء البيانات لكل الأوائل بحيث تكون جاهزة حين يتم طلبها فقد سبق جمع معلومات عن دفعات من 2013 حتى 2022 وتم استكمالها بإرسال منشور لطلب بيانات خريجي أحدث الدفعات.

كما قدم الشكر لكلية الدراسات العليا ومركز قواعد بيانات الرسائل العلمية، لإتمام المرحلة الثانية من قواعد البيانات الخاصة بقطاع الشريعة والقانون التي تيسر على الباحثين استخراج البراءات، موجهًا الكليات للتعاون والإسراع في إمداد مركز قواعد البيانات بالمعلومات حتى تتم المرحلة الثالثة بإدخال البيانات الخاصة بقطاع أصول الدِّين.

وشدد المجلس على ضرورة متابعة تفعيل نسب الحضور في الكليات واتخاذ الإجراءات تجاه المقصرين.

وصدق المجلس على محاضر اجتماعات لجنة شئون الطلاب، ولجنة المعامل والأجهزة، واللجنة الدائمة لشئون الطلاب الوافدين، ولجنة الإعارات، ولجنة البعثات والإجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات، واعتماد نتائج الدبلومات المهنية، والدبلومات الخاصة، والدراسات العليا، في كليات الجامعة.